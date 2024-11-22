Суд поставил точку в резонансном деле киевлянки, которая хладнокровно убила своего кота

Живодерка раскаялась и признала свою вину

Столичный городской суд признал жительницу Киева виновной в жестоком обращении с котом, что привело к гибели животного. Как оказалось, женщина выбросила своего домашнего питомца из окна восьмого этажа.

В результате падения с огромной высоты кот по кличке "Персик" скончался. Подробности рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 в Деснянском районе столицы произошел вопиющий инцидент. Жительница многоэтажки средь бела дня выбросила из окна своей квартиры, расположенной на 8 этаже, кота.

В результате падения животное получило смертельные травмы и скончалось. Многочисленными свидетелями произошедшего стали соседи злоумышленницы и случайные прохожие, которые вызвали полицию.

Как установило следствие, живодеркой оказалась 56-летняя киевлянка, которая в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина выбросила из окна квартиры своего кота по кличке "Персик", который прожил вместе с ней 18 лет.

Во время судебного заседания преступница свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной в жестоком обращении с котом, что привело к его гибели. Ей назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Как в Украине наказывают за жестокое обращение с животными

За издевательства над животными предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины живодерам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 8 лет с конфискацией животного.

Срок тюремного заключения зависит от тяжести совершенного преступления. Каждый отдельный случай рассматривается в суде и не остается безнаказанным.

Также за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф в размере от 3400 до 8500 гривен, взятие под стражу от 15 суток до полугода, а также исправительные работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в Оболонском районе Киева пенсионерка выбросила с балкона кошку, которая мешала ей спать. Действия живодерки попали на видео и ею заинтересовались правоохранители. Кошку же спасли волонтеры, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.