Був у костюмі "Джокера". Невідомий підірвав себе під верховним судом Бразилії (фото)

Це не перший випадок, коли чоловік потрапляє у поле зору

У середу, 13 листопада в Бразилії чоловік вчинив самогубство у костюмі "Джокера". Причиною цього стало те, що він не міг потрапити до Верховного суду.

Судді та персонал були змушені евакуюватися, повідомила влада. Про подію написало видання Apnews. У

У виданні зазначили, що два сильні вибухи пролунали близько вечора після того, як денне засідання закінчилося, і всі судді та персонал покинули будівлю, йдеться у заяві Верховного суду Бразилії. Місцеві пожежники підтвердили, що один чоловік загинув на місці події в столиці Бразиліа, але не встановили його особу.

Автомобіль, який вибухнув, належав члену Ліберальної партії Бразилії, тому ж колишньому президенту Жаіру Болсонару. віце-губернатора федерального округу Бразилії Селіни Леао сказала, що лише розслідування визначить, чи є власником автомобіля той самий чоловік, який загинув під час вибухів.

Вона рекомендувала закрити Конгрес у четвер, 14 листопада, щоб уникнути нових ризиків. Сенат Бразилії прислухався до її заклику, і нижня палата буде закрита.

"Це міг бути вовк-одинак, як і інші, яких ми бачили по всьому світу. Ми розцінюємо це як самогубство, тому що була лише одна жертва. Але розслідування покаже, чи це було справді так", — сказала Леао.

Судово-медичні експерти зможуть ідентифікувати тіло, яке залишалося біля Верховного суду протягом трьох годин після вибухів.

Вибухи біля Верховного суду сталися з інтервалом приблизно у 20 секунд на площі трьох держав у Бразиліа, де розташовані головні урядові будівлі Бразилії, включаючи Верховний суд, Конгрес і президентський палац.

Поліція заблокувала будь-який доступ до території, а президентське бюро безпеки проводило зачистку території навколо президентського палацу. Федеральна поліція Бразилії заявила, що проводить розслідування, але не повідомила мотивів.

Видання пише, що останні роки Верховний суд став мішенню для погроз з боку ультраправих груп і прихильників Болсонару через придушення поширення неправдивої інформації. Зокрема, суддя Олександр де Мораєс був центром їх гніву.

За словами віцегубернатора федерального округу Бразилії Селіни Леао, підозрюваний раніше вдавався до злочинів. Він підірвав вибухівку в автомобілі на стоянці Конгресу, в результаті чого не постраждали.

"Першою його дією був підрив автомобіля. Тоді він підійшов до Верховного суду і спробував потрапити в будівлю. Він зазнав невдачі, а потім були інші вибухи", — сказала Леао на пресконференції.

Раніше "Телеграф" писав, що у столиці Франції відбувались масові заворушення, цього разу причиною став чоловік, який вчинив стрілянину у Парижі біля курдського культурного центру.