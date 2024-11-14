Был в костюме "Джокера". Неизвестный взорвал себя под верховным судом Бразилии (фото)

Это не первый случай, когда мужчина попадает в поле зрения

В среду, 13 ноября в Бразилии мужчина совершил самоубийство в костюме "Джокера". Причиной тому стало то, что он не мог попасть в Верховный суд.

Судьи и персонал были вынуждены эвакуироваться, сообщили власти. О случившемся написало издание Apnews. В

В издании отметили, что два сильных взрыва прогремели около вечера после того, как дневное заседание закончилось, и все судьи и персонал покинули здание, говорится в заявлении Верховного суда Бразилии. Местные пожарные подтвердили, что один человек погиб на месте происшествия в столице Бразилиа, но не установили его личность.

Взорвавшийся автомобиль принадлежал члену Либеральной партии Бразилии, тому же бывшему президенту Жаиру Болсонару. Вице-губернатор федерального округа Бразилии Селина Леао сказала, что только расследование определит, является ли владельцем автомобиля тот самый мужчина, который погиб во время взрывов.

Она рекомендовала закрыть Конгресс в четверг, 14 ноября, чтобы избежать новых рисков. Сенат Бразилии прислушался к ее призыву и нижняя палата будет закрыта.

"Это мог быть волк-одиночка, как и другие, которых мы видели по всему миру. Мы расцениваем это как самоубийство, потому что была только одна жертва. Но расследование покажет, было ли это действительно так", — сказала Леао.

Судебно-медицинские эксперты смогут идентифицировать тело, которое оставалось у Верховного суда в течение трех часов после взрывов.

Взрывы возле Верховного суда произошли с интервалом примерно в 20 секунд на площади трех государств в Бразилиа, где расположены главные правительственные здания Бразилии, включая Верховный суд, Конгресс и президентский дворец.

Полиция заблокировала доступ к территории, а президентское бюро безопасности проводило зачистку территории вокруг президентского дворца. Федеральная полиция Бразилии заявила, что проводит расследование, но не уведомила мотивы.

Издание пишет, что в последние годы Верховный суд стал мишенью для угроз со стороны ультраправых групп и сторонников Болсонара из-за подавления распространения ложной информации. В частности, судья Александр де Мораес был центром их гнева.

По словам вицегубернатора федерального округа Бразилии Селины Леао, подозреваемый ранее прибегал к преступлениям. Он взорвал взрывчатку в автомобиле на стоянке Конгресса, в результате чего не пострадали.

"Первым его действием был подрыв автомобиля. Тогда он подошел к Верховному суду и попытался попасть в здание. Он потерпел неудачу, а затем были другие взрывы", — сказала Леао на пресс-конференции.

Ранее "Телеграф" писал, что в столице Франции происходили массовые беспорядки, на этот раз причиной стал мужчина, устроивший стрельбу в Париже возле курдского культурного центра.