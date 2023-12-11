Кива у снігу: з’явилися фото та відео з місця ліквідації зрадника

Ліквідація зрадника була однією з важливих та пріоритетних цілей

З’явилися ексклюзивними фото та відео з місця ліквідації колишнього народного депутата та зрадника України Іллі Киви у Підмосков’ї. На кадрах видно, що тіло лежить у снігу, а поруч із ним є сліди крові.

Відповідними фото та відео ділиться "Телеграф", посилаючись на власні джерела у Службі безпеки України. Там зазначають, що Кива був однією з пріоритетних цілей СБУ та його "вели" вже давно, вивчаючи маршрути пересування, розпорядок дня та звички. До цієї операції готувалися довгий час.

"На кадрах тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника чекало заслужене покарання. До речі, недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео", — зазначає джерело.

Ліквідація зрадника Киви була однією з важливих та пріоритетних цілей. Його життя ретельно вивчали та досконало знали його звички та розпорядок дня. Попри серйозну охорону зрадника, Служба безпеки України ліквідувала його в Підмосков’ї.

"Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, які перейшли на бік ворога. Пам’ятаєте – росія вас не захистить. Як зазначав раніше Глава СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яка чекає на ворогів України", — додає джерело.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бездиханне тіло Іллі Киви було виявлено 6 грудня на території паркової зони готелю "Велич Кантрі Клаб" у селі Супонєве, Московській області. Як пізніше стало відомо, за ліквідацією українського зрадника стоїть Служба безпеки України.