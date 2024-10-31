У російському Черкеську пролунав вибух у житловому будинку, є жертви (фото та відео)

Деякі постраждалі у тяжкому стані

У місті Черкеськ на Північному Кавказі Росії вранці в четвер, 31 жовтня, стався потужний вибух у багатоквартирному будинку. Загинуло троє людей, ще семеро постраждали. Ці цифри можуть змінюватися, оскільки розбір завалів продовжується.

Як пишуть росЗМІ, внаслідок вибуху обрушилося кілька квартир. За попередніми даними, у квартирі на четвертому поверсі вибухнув газ. Мешканців евакуювали. За даними SHOT, відомо вже про трьох загиблих, усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня, кілька людей зараз перебувають у тяжкому стані.

Вибух пролунав близько 6 години ранку в цегляній п’ятиповерхівці на вулиці Лободіна. На місце інциденту прибули рятувальники, які витягли з-під завалів семеро людей. Однак під завалами можуть бути ще люди.

Серед постраждалих є дитина. З будинку евакуйовано близько 70 осіб, на місці працюють 67 рятувальників та 22 одиниці техніки.

Як повідомляв "Телеграф", у російському місті Сочі, ймовірно, виявили тіло зниклої блогерки Крістіни Рей (Кристини Кошевникової). Її знайшли мертвою у каналізаційній системі. Дівчина відома своєю епатажною зовнішністю. Вона збільшила собі губи, отримавши статус "володарки найбільших губ у Росії", також вставила великі "тунелі" у вуха та ніс, вгвинтила собі роги та поголила половину голови.