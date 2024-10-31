В российском Черкесске прогремел взрыв в жилом доме, есть жертвы (фото и видео)

Некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии

В городе Черкесск на Северном Кавказе России рано утром в четверг, 31 октября, произошел мощный взрыв в многоквартирном доме. Погибло трое людей, еще семеро пострадало. Эти цифры могут меняться, так как разбор завалов продолжается.

Как пишут росСМИ, в результате взрыва обрушилось несколько квартир. По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже взорвался газ. Жильцов эвакуировали. По данным SHOT, известно уже о трех погибших, все пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени, несколько человек сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел около 6 часов утра в кирпичной пятиэтажке на улице Лободина. На место инцидента прибыли спасатели, которые вытащили из-под завалов семь человек. Однако под завалами еще могут быть люди.

Один из пострадавших — ребенок. Из дома эвакуированы около 70 человек, на месте работают 67 спасателей и 22 единицы техники.

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