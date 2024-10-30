Забрали м'ясо і спалили рештки: на Львівщині браконьєри вбили двох червонокнижних зубрів (фото)

Мертвих тварин знайшли на території Зубрицького лісництва

На Львівщині браконьєри вполювали двох зубрів, які занесені до Червоної книги України. Злочинці не лише забрали м'ясо тварин, а й спробували знищити сліди злодіяння, намагаючись спалити рештки однієї з туш.

Факт незаконного полювання виявили під час спільного патрулювання працівники двох національних парків – "Сколівські Бескиди" та "Бойківщина". Як повідомили на сторінці НПП "Сколівські Бескиди" у Facebook, про браконьєрство розповіли місцеві жителі.

Фото НПП "Сколівські Бескиди" у Facebook

Фото НПП "Сколівські Бескиди" у Facebook

Фото НПП "Сколівські Бескиди" у Facebook

Мертвих тварин знайшли на території Зубрицького лісництва Самбірського лісового господарства. Це місце також належить до мисливських угідь ТзОВ "Ведмежа" і розташоване за півтора кілометра від меж національного парку.

"Зубри ходять всюди, зокрема й виходять за межі нашого парку. Наші працівники пішли по їхніх слідах і виявили дві туші дорослих зубрів", – розповів директор НПП "Сколівські Бескиди" Василь Приндак, пише "Суспільне. Львів".

У лютому цього року в парку нарахували 45 зубрів. Щоб дізнатися стать і вік убитих тварин, частини їхніх туш віддадуть на генетичну експертизу.

Зараз на місці працюють правоохоронці. Про браконьєрство повідомили поліцію Дрогобицького району та екологічну інспекцію Львівщини. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де в Україні живе найбільше стадо зубрів. На сьогоднішній день в Україні налічується близько півтисячі особин зубра.