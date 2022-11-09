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Війни мало? Браконьєр влаштував "сафарі" у лісі під Києвом (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
48-річний чоловік, судячи з усього, скучив за полюванням Новина оновлена 09 листопада 2022, 10:13
48-річний чоловік, судячи з усього, скучив за полюванням

Горе-мисливець на смерть перелякав звуками стрілянини місцевих жителів

Поки більшість українців ламає голову над тим, як би ефективніше збити зі стрілецької зброї ворожий дрон, інші наші співвітчизники використовують зброю з іншою метою. Вона не завжди благородна — як, наприклад, браконьєрство 48-річного мешканця села Рогози, якого затримали днями на Київщині. Горе-мисливець приїхав у ліс під Ревним, щоб полювати на копитних. Стрілянина, яку він влаштував у глибині хащі, схвилювала місцевих жителів, які й звернулися до поліцейських.

Про інцидент інформує пресслужба поліції Київщини, повідомляє "Телеграф". Правоохоронці зазначають, що вельми оперативно відреагували на виклик – це допомогло затримати горе-мисливця на гарячому.

На жаль, чоловікові вдалося успішно завершити своє стеження за дичиною: у багажнику його Volkswagen знайшлася тушка копитної тварини. При подальшому огляді автомобіля також було вилучено мисливські карабін та гладкоствольну рушницю, а ще тепловізор.

Під Києвом затримали браконьєра, фото
Вилучена зброя
Під Києвом затримали браконьєра, фото
Видобуток горе-мисливця

Браконьєра відразу затримали, а його машину конфіскували, помістивши на штрафмайданчик. Любитель лісового полювання порушив заборону, встановлену для подібного виду "розваг" на час дії військового стану в країні.

Під Києвом затримали браконьєра, фото
Затриманий браконьєр
Ревне Київської області
Місце полювання браконьєра на карті

Поліцейські вже ведуть досудове розслідування згідно із ч.1 ст. 248 Кримінального кодексу України. Якщо вину чоловіка буде доведено, йому може загрожувати до трьох років обмеження волі.

А поки що деякі наші співгромадяни демонструють абсолютну несвідомість, інші працюють на користь армії. Як, наприклад, чернігівець Валерій Федорович, чий влучний постріл зі стрілецької зброї (!) допоміг приземлити ворожий літак.

Теги:
#Київська область #Поліція #Браконьєри #Браконьєрство