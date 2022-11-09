Війни мало? Браконьєр влаштував "сафарі" у лісі під Києвом (фото)
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Горе-мисливець на смерть перелякав звуками стрілянини місцевих жителів
Поки більшість українців ламає голову над тим, як би ефективніше збити зі стрілецької зброї ворожий дрон, інші наші співвітчизники використовують зброю з іншою метою. Вона не завжди благородна — як, наприклад, браконьєрство 48-річного мешканця села Рогози, якого затримали днями на Київщині. Горе-мисливець приїхав у ліс під Ревним, щоб полювати на копитних. Стрілянина, яку він влаштував у глибині хащі, схвилювала місцевих жителів, які й звернулися до поліцейських.
Про інцидент інформує пресслужба поліції Київщини, повідомляє "Телеграф". Правоохоронці зазначають, що вельми оперативно відреагували на виклик – це допомогло затримати горе-мисливця на гарячому.
На жаль, чоловікові вдалося успішно завершити своє стеження за дичиною: у багажнику його Volkswagen знайшлася тушка копитної тварини. При подальшому огляді автомобіля також було вилучено мисливські карабін та гладкоствольну рушницю, а ще тепловізор.
Браконьєра відразу затримали, а його машину конфіскували, помістивши на штрафмайданчик. Любитель лісового полювання порушив заборону, встановлену для подібного виду "розваг" на час дії військового стану в країні.
Поліцейські вже ведуть досудове розслідування згідно із ч.1 ст. 248 Кримінального кодексу України. Якщо вину чоловіка буде доведено, йому може загрожувати до трьох років обмеження волі.
А поки що деякі наші співгромадяни демонструють абсолютну несвідомість, інші працюють на користь армії. Як, наприклад, чернігівець Валерій Федорович, чий влучний постріл зі стрілецької зброї (!) допоміг приземлити ворожий літак.