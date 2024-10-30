Забрали мясо и сожгли останки: на Львовщине браконьеры убили двух краснокнижных зубров (фото)

Мертвых животных нашли на территории Зубрицкого лесничества

На Львовщине браконьеры подстрелили двух зубров, которые занесены в Красную книгу Украины. Преступники не только забрали мясо животных, но и попытались уничтожить следы злодеяния, пытаясь сжечь останки одной из туш.

Факт незаконной охоты обнаружили во время совместного патрулирования работники двух национальных парков — "Сколевские Бескиды" и "Бойковщина". Как сообщили на странице НПП "Сколевские Бескиды" в Facebook, о браконьерстве рассказали местные жители.

Фото НПП "Сколевские Бескиды" в Facebook

Фото НПП "Сколевские Бескиды" в Facebook

Фото НПП "Сколевские Бескиды" в Facebook

Мертвых животных нашли на территории Зубрицкого лесничества Самборского лесного хозяйства. Это место также относится к охотничьим угодьям ООО "Ведмежа" и расположено в полутора километрах от границ национального парка.

"Зубры ходят повсюду, в том числе и выходят за пределы нашего парка. Наши работники пошли по их следам и обнаружили две туши взрослых зубров", — рассказал директор НПП "Сколевские Бескиды" Василий Приндак, пишет "Суспільне. Львів".

В феврале этого года в парке насчитали 45 зубров. Чтобы узнать пол и возраст убитых животных, части их туш отдадут на генетическую экспертизу.

Сейчас на месте работают правоохранители. О браконьерстве сообщили в полицию Дрогобычского района и экологическую инспекцию Львовщины. Продолжается расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где в Украине живет самое большое стадо зубров. На сегодняшний день в Украине насчитывается около полтысячи особей зубра.