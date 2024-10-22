У Краматорську підірвали авто начальника бойової підготовки ЗСУ. Фото та подробиці теракту

Правоохоронці з’ясовують деталі замаху

У вівторок, 22 жовтня, у Краматорську Донецької області пролунав потужний вибух. Тяжкі поранення отримав начальник бойової підготовки одного з підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомив "РБК-Україна". Інцидент стався о 9.30. За даними слідства, невідомі заклали вибухівку під службовий автомобіль марки Mercedes-Benz ML.

Вибух стався у момент, коли машина почала рух. Фотографії з місця події пізніше з’явилися в мережі.

Водієм виявився офіцер, начальник бойової підготовки одного із підрозділів Збройних сил України, дислокованих у місті. Його з тяжкими пораненнями доставили до лікарні, про його стан здоров’я наразі невідомо.

Правоохоронні органи з’ясовують усі деталі того, що сталося. Ймовірно, що це могла бути диверсія російських спецслужб.

Краматорськ розташований на півночі Донецької області, з 2014 року тут знаходяться адміністративні органи регіону. У 2015 році місто обстріляли проросійські сепаратисти з реактивних систем залпового вогню, тоді загинули 17 людей, поранення отримали 47 осіб.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місто зазнавало обстрілів російської армії. Це відбувалося у 2022 році (удар по залізничному вокзалу ракетою "Точка-У" призвів до загибелі 61 людини — Ред.), а також влітку 2023 року (внаслідок обстрілу кафе загинули 13 людей, включаючи українську письменницю Вікторію Амеліну — Ред).

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні було ліквідовано російського полковника-артилериста, який раніше брав участь у війні в Сирії.