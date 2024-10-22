В Краматорске взорвали авто начальника боевой подготовки ВСУ. Фото и подробности теракта

Правоохранители выясняют детали покушения

Во вторник, 22 октября, в Краматорске Донецкой области прогремел мощный взрыв. Тяжелые ранения получил начальник боевой подготовки одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил "РБК-Украина". Инцидент произошел в 9:30. По данным следствия, неизвестные заложили взрывчатку под служебный автомобиль марки Mercedes-Benz ML.

Взрыв произошел в момент, когда машина начала движение. Фотографии с места происшествия позже появились в сети.

Водителем оказался офицер, начальник боевой подготовки одного из подразделений Вооруженных сил Украины, дислоцированных в городе. Его с тяжелыми ранениями доставили в больницу, о его состоянии здоровья в настоящее время неизвестно.

Правоохранительные органы выясняют все детали случившегося. Не исключено, что это могла быть диверсия российских спецслужб.

Краматорск расположен на севере Донецкой области, с 2014 года здесь находятся административные органы региона. В 2015 году город обстреляли пророссийские сепаратисты из реактивных систем залпового огня, тогда погибли 17 человек, ранения получили 47 человек.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину город подвергался обстрелам российской армии. Это происходило в 2022 году (удар по железнодорожному вокзалу ракетой "Точка-У" привел к гибели 61 человека — Ред.), а также летом 2023 года ( в результате обстрела кафе погибли 13 человек, включая украинскую писательницу Викторию Амелину — Ред).

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине был ликвидирован российский полковник-артиллерист, ранее участвовавший в войне в Сирии.