У Бельгії футболісту відірвало палець: момент потрапив на відео

Фанати так раділи перемозі, що поранили свого ж гравця

Футболіст бельгійського "Менена" Фабіо Схіафіно втратив пальця під час матчу 4 ліги проти Зіллебеке" (4:0). Інцидент стався через кинуту на поле петарду.

Про це повідомляє VRT. Фанат кинув на газон піротехнічний пристрій, який заборонено проносити на стадіони ЄС.

Під завісу поєдинку один з уболівальників, святкуючи успіх, кинув на поле петарду. Фабіо підібрав її, мабуть, щоб викинути за межі поля. У цей момент петарда вибухнула, відірвавши футболістові один палець і пошкодивши йому руку.

Поліція упіймала 21-річного фаната, через якого стався інцидент. Вболівальником тепер займеться бельгійська прокуратура. Крім того, Бельгійська футбольна асоціація може заборонити фанату відвідувати матчі у країні.

"Після інциденту його допитали й було складено протокол про злочин за фактом ненавмисного нападу. Після допиту його відпустили. Прокуратура ухвалить рішення про подальші дії", — сказав виданню представник поліції.

Раніше повідомлялося, що в Італії албанець тяжко поранив громадянина України під час сварки. 45-річний чоловік вистрілив у шию своєму 18-річному опоненту.