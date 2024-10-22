В Бельгии футболисту оторвало палец: момент попал на видео

Фанаты так радовались победе, что ранили своего же игрока

Футболист бельгийского "Менена" Фабио Схиафино лишился пальца во время матча 4 лиги против Зиллебеке" (4:0). Инцидент произошел из-за брошенной на поле петарды.

Об этом сообщает VRT. Фанат кинул на газон пиротехническое устройство, запрещенное на стадионах ЕС.

Под занавес поединка один из болельщиков, празднуя успех, бросил на поле петарду. Фабио подобрал ее, видимо, чтобы выбросить за пределы поля. В этом момент петарда взорвалась, оторвав футболисту один палец и повредив ему руку.

Полиция поймала 21-летнего фаната, из-за которого произошел инцидент. Болельщиком теперь займется бельгийская прокуратура. Кроме того, Бельгийская футбольная ассоциация может запретить фанату посещать матчи в стране.

"После инцидента его допросили и был составлен протокол о преступлении по факту непреднамеренного нападения. После допроса его отпустили. Прокуратура примет решение о дальнейших действиях", — сказал изданию представитель полиции.

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