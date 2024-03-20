"Бойовик" в Умані: місцевий "смотрящий" найняв кілера, щоб убити суддю — ЗМІ (фото)
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Замах планували зробити найближчим часом
В Умані поліцейські затримали кримінального авторитету та кілера. Вони хотіли ліквідувати суддю.
Про це пишуть Telegram-канал "Украина Сейчас". Зазначається, що "смотрящий" по регіону вирішив убити представника Феміди.
Затримання відбулося у вівторок, 19 березня, пізно увечері. Разом із ним пов’язали й кілера. Замах планували вчинити найближчим часом.
За словами джерел, спроба фізичного усунення судді може бути пов’язана із його професійною діяльністю.
Офіційної інформації щодо цього немає.
За даними Dетектив-Info, поліція затримала 55-річного кримінального авторитету Ігоря Сушкова, відомого в статусі так званого "дивлячого" у Уманському та Христинівському районах Черкаської області.
За даними джерела видання, правоохоронці здійснили затримання в Умані 55-річного кримінального авторитета Ігоря Сушкова, який відомий в статусі так званого "смотрящего" за Уманським та Христинівським районами Черкаської області.
За словами інсайдера, силовики "спакували" Сушкова за підозрою в організації замовного вбивства (ч.2 ст.115 КК України) представника місцевого суддівського корпуса.
Співрозмовники Dетектив-Info схиляються до думки, що передумовою до намірів ліквідації служителя Феміди, скоріше за все, виступали майнові відносини.
До слова, у березні 2023 року правоохоронці здійснили затримання за підозрою у вимаганні (ч.4 ст.189 КК України) двох мешканців Умані Черкаської області, що діючи під "патронатом" місцевого кримінального авторитета, поставили "на лічильник" родину "боржника".
З повідомлень силовиків випливає: зловмисників вклали обличчям до землі після передачі ним 100 тис. грн. Відповідні кошти виступали першою частиною загальної суми, яку рекетири в традиціях "кривавих 90-х" вимагали у потерпілого.
Раніше "Телеграф" писав, що у Хмельницькому чоловік намагався переконати суддів, що "випадково" вбив дружину.