Є загиблі та багато постраждалих: у Єрусалимі стався теракт, відео (оновлено)

Число жертв трагедії зростає

Уранці 30 листопада на в’їзді до Єрусалиму стався теракт. Відомо, що його виконавцями були двоє палестинських бойовиків.

Як пише The Times of Israel, нападники були ліквідовані силами безпеки на місці інциденту. В результаті обстрілу постраждали вісім людей, відомо також про загиблих 24-річну жінку та 73-річного чоловіка.

Спочатку генеральний директор служби швидкої допомоги "Маген Давид Адом" Елі Бін повідомив, що п’ятьох людей серйозно поранено в результаті нападу. Ще двоє постраждалих у стані середнього та легкого ступеня тяжкості.

Пізніше сталовідомо, що кількість жертв теракту в Єрусалимі зросла до трьох осіб, ще одна літня жертва померла від поранень. Кількість жертв теракту на в'їзді до Єрусалиму зросла до трьох.

Згідно з повідомленнями івритомовних ЗМІ з посиланням на службу швидкої допомоги Magen David Adom, двоє людей похилого віку, які отримали серйозні травми під час нападу, померли в лікарні, крім того, 24-річний хлопець помер на місці події.

За попередньою інформацією, бойовики відкрили вогонь по автобусній зупинці на вулиці Вейцмана, яка розташована на в’їзді до Єрусалиму. За даними інших джерел, бойовики скоїли напади в різних місцях, але поки що інформація не отримала підтвердження.

Нагадаємо, що на початку жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль із території Сектору Газа. Після цього ізраїльська влада оголосила війну регіону, а нещодавно сторони заявили про початок перемир’я. Не виключено, що напад 30 листопада пов’язаний із бойовими діями. Поки що відповідальності за теракт на себе ніхто не взяв.

Раніше "Телеграф" писав про те, що перемир’я триватиме десять днів максимум. Від ХАМАСу вимагають звільнення 100 заручників, водночас ізраїльтяни звільнять 300 палестинців.