Загинула дитина, багато постраждалих: у Дагестані пролунали вибухи на заправці (фото, відео

Попередньо вибухнув газовий балон на АЗС

У четвер, 27 вересня, на одній з заправок у Дагестані пролунала серія вибухів. Внаслідок яких вже загинуло п'ять осіб та дев'ять постраждало.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що на АЗС пролунало щонайменше 5 вибухів. Відомо, що серед загиблих є дитина.

Інцидент відбувся у Махачкалі на заправці, яка розташована в районі Хушетського повороту.

"Перший вибух на АЗС Plus у Махачкалі пролунав близько 17:50. Другий – приблизно через 20 хвилин. Заправка розташована на околиці міста, неподалік села Новий Хушет. Попередньо вибухнув газовий балон у будівлі, де розташовувалися каси, магазин та кав'ярня", — пишуть у мережі.

Станом на 19:00 відомо, що загинуло щонайменше п'ять людей, серед них — дитина, яка, за словами місцевих, йшла з додаткових уроків додому до Нового Хушета. Постраждалих щонайменше дев'ять осіб.

Від вибухів пошкоджено будівлі молебної та їдальні, призначені для співробітників АЗС. Перший вибух пролунав під час вечірньої молитви.

Відомо, що понівечено десять авто, а площа пожежі – 500 квадратів.

На фото та відео, які публікують в мережі можна побачити, що знищено кілька машин та будівель. А сама заправка сильно постраждала, адже одна зі сторін повністю зруйнована.

Після вибухів розпочалась сильна пожежа і утворився потужний стовп чорного диму, який накрив більшість міста. До того ж у довколишніх будинках немає електрики.

У мережі додають, що співробітники МНС досі не почали ліквідацію пожежі, оскільки зберігається загроза повторних вибухів. Офіційно влада не підтверджувала причину вибуху та будь-яку інформацію щодо цього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Москві зайнявся склад з автозапчастинами. Було чутно вибухи, існувала загроза переходу вогню на АЗС.