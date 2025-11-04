Відкритий гей вже 17 років: найгарячіші фото найсексуальнішого чоловіка світу 2025 року
Джонатан Бейлі став головним серцеїдом Netflix
Джонатан Бейлі — британський актор, відомий за роллю Ентоні Бріджертона у серіалі "Бріджертони" та володар багатьох кінопремій. Він став найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією журналу People і це перший відкритий гей, який отримав це звання.
Що варто знати
- Джонатан Бейлі — перший відкритий гей, який став найсексуальнішим чоловіком року
- Актор — зірка "Бріджертонів" та "Світу юрського періоду"
- Особисте життя Бейлі тримає у секреті
Що відомо про Джонатана Бейлі
До шоубізнесу Джонатан потрапив ще у дитинстві. Вже в 7-8 років він брав участь у постановках Royal Shakespeare Company, зокрема в ролі Гавроша у "Les Misérables" – це був його перший значніший вихід на сцену.
Серед ранніх ролей актора — ролі в телесеріалах "Молодий Леонардо" (2011-12), "Groove High" (2012–13), "П’ятеро дітей і воно" (2004). Для більшості глядачів він став відомим саме завдяки серіалу "Бріджертони".
Проте Бейлі не зупинився на одному успіху — у 2023 році він зіграв ключову роль в історичному міні-серіалі "Подорожні". За неї він отримав премію Critics’ Choice та номінацію на Emmy.
Джонатан Бейлі — гей
Камінг-аут актор зробив у віці 20 років. Однак про його особисте життя нічого не відомо. Бейлі жодного разу не розкривав особистість своїх партнерів і не розповідав про стосунки на публіці.
Серед інших яскравих проєктів, у яких Джонатан показав нові грані: "Зла" (2024) — музично-фантастичний фільм, де він зіграв Фієро, і ця роль ще більше закріпила його в Голлівуді. "Світ Юркського періоду. Відродження" — один із крупних кінопроєктів, в якому він зараз бере участь.
