Облил себя бензином и поджег: в Полтавской ОВА едва заживо не сгорел человек

Инцидент произошел около 12 часов

В Полтаве в здании областной военной администрации неизвестный мужчина облил себя бензином и поджег. В тяжелом состоянии его госпитализировали прибывшие на место медики.

Об этом написали в сети. "Телеграф" обратился в Полицию Полтавской области и получил подтверждение данной информации.

Изданию сообщили, что происшествие случилось в пятницу, 27 сентября, около 12 часов дня. В здание ОВА зашел мужчина, записался на прием и будучи на первом этаже облил себя бензином, а затем поджег.

Вскоре на место происшествия прибыли медики, полицейские и спасатели. Возгорание удалось ликвидировать.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время, как сообщили в полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В то же время, издание "Кременчугская газета" пишет, что мужчина, обливший себя бензином, является якобы переселенцем из Мариуполя. Раньше соседи мужчины якобы говорили, что он ведет себя неадекватно, однако сам он от психологического признания отказался.

"Сегодня мужчина пришел в ОВА, попросил, чтобы его приняли руководители. К нему вышел начальник управления по обращениям граждан. Мужчину это не устроило и он облил себя горючим и поджег себя. Этому пытались помешать работники ОВА, но мужчина был ловчее. После того как огонь на нем потушили, медики госпитализировали мужчину в реанимацию, потому что у него почти 90% ожога тела", — пишет газета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове мужчина облил себя бензином и угрожал поджечь. Все это происходило возле здания городского совета.