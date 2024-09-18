Взрывы пейджеров в Ливане: сколько людей погибло и получило ранения

Армия обороны Израиля отказалась комментировать ситуацию

В Ливане, который контролирует проиранская радикальная группировка "Хезболла", возросло число погибших в результате взрывов пейджеров 17 сентября. По данным Министерства здравоохранения Ливана, девять человек умерли, по меньшей мере 2750 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что группировка обвиняет Израиль в тысячах микровзрывов, произошедших на юге Ливана, южных пригородах Бейрута и на востоке долины Бекаа, где расположено большое количество опорных пунктов "Хезболлы".

В то же время, Армия обороны Израиля отказалась комментировать ситуацию. Соединенные Штаты заявили, что не имеют отношения к взрывам и не знают, кто несет ответственность за эту операцию.

Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Пласшарт заявила, что обеспокоена инцидентом, который является тревожной и серьезной эскалацией. В "Хезболле" заявили, что из девяти погибших только двое были боевиками группировки, остальные гражданские, в том числе маленький ребенок.

Как ранее писал "Телеграф", во вторник, 17 сентября, в Ливане сотни боевиков группировки "Хезболла" получили ранения после того, как в районе Дахия в Бейруте взорвались их портативные пейджеры. Всего пострадали более 4000 человек.

Представитель "Хезболлы" на условиях анонимности сказал Reuters, что подрыв пейджеров был "наибольшим нарушением безопасности", которому подверглась группировка за почти год войны с Израилем. В свою очередь израильские военные отказались комментировать запросы агентства касательно взрывов.