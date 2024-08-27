У центрі Львова від спеки впав кінь: подивіться моторошне відео

У мерії вже відреагували на те, що сталося.

У центрі Львова у понеділок увечері, 26 серпня, на проїжджу частину впав кінь, який перевозив туристів. Підвестися він не зміг.

Відео із знесиленою твариною з’явилося у соціальних мережах. Ролік опублікувала Крістіна Машакевич у групі "Гаряча лінія Львова" у Facebook.

За словами авторки відео, до коня дуже погано ставляться. "Коні цілий день перебувають на сонці без води, в середовищі, яке їм абсолютно не підходить. У них стрес, вони експлуатуються і набувають неналежного відношення ", — заявила дівчина.

Вона наголосила, що подібні інциденти у місті вже траплялися, але бізнес продовжує працювати.

У свою чергу організатори прокату розповіли, що кінь упав не через спеку. Так, команда "Каретного двору" зреагувала на інцидент у коментарях до відео, заявивши, що конячка на ім’я Луна випадково заплуталася в упряжі, що призвело до падіння. Всі необхідні дії були здійснені для її звільнення, і зараз тварина перебуває під наглядом.

"Відбувся неприємний інцидент під час вечірньої прогулянки каретою. Один із наших коней, Луна, випадково заплутався в упряжі. Щоб його звільнити, довелося розщепити упряж, яку вона притиснула своєю масою, що могло виглядати тривожно на відео", — повідомили в "Каретному дворі".

У мерії вже відреагували на те, що сталося. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що місто проводить перевірку інциденту, аналізуючи відео з камер спостереження.

"Також поспілкувалися з власницею тварин. Сьогодні буде скликано спеціальну робочу групу з цієї нагоди. Деталі повідомимо згодом", — написав він.

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