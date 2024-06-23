Двох нападників у Дагестані упізнали: ними виявилися сини місцевого чиновника (фото)

При цьому в Держдумі наполегливо говорять про "український слід"

Під час нападу в Махачкалі загинули двоє синів глави муніципального району Дагестану. За попередніми даними, вони були серед тих, хто почав стрілянину, та були ліквідовані.

Про це повідомляють росЗМІ. Водночас у Держдумі РФ депутат від Дагестану Магомед Гаджієв переконаний, що за терактом стоять "українські спецслужби та НАТО".

"У нападі на Махачкалу брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова: Осман та Аділь Омарови. Попередньо, саме вони були ліквідовані", — йдеться в повідомленні.

Магомед Омаров

У мережі так само поширюється фото, на якому видно, як двоє чоловіків, один в один схожі на Османа та Аділя, стріляють.

UPD: Пізніше з'явилася інформація, що серед нападників також був племінник Омарова. Усіх троє було ліквідовано поліцією.

У мережі з'явилася інформація, що син Омарова Осман під час нападу записував відео, на якому показав двері синагоги з номерами аятів Корану. Саме відео він скинув у сусідський чат. Осман займався будівельним бізнесом у Махачкалі, володів кафе "Лимонад" в Ізербаші та мав зв'язки з Туреччиною.

За попередніми даними, загинуло 9 людей, 7 з них — поліцейські, ще 23 поранені після нападів у Дагестані.

Раніше "Телеграф" писав, що ввечері в Махачкалі було затримано двох чоловіків на місцевому пляжі, які можуть бути пов’язані з нападниками. У місцевих пабліках з’явилися повідомлення, що на Махачкалінському пляжі чули стрілянину.