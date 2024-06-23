Двух нападавших в Дагестане опознали: ими оказались сыновья местного чиновника (фото)

При этом в Госдуме упорно говорят про "украинский след"

Во время нападения в Махачкале погибло двое сыновей главы муниципального района Дагестана. По предварительным данным, они были среди тех, кто устроил стрельбу, и были ликвидированы.

Об этом сообщают росСМИ. В то же время, в Госдуме РФ депутата от Дагестана Магомед Гаджиев убежден, что за терактом стоят "украинские спецслужбы и НАТО".

"В нападении на Махачкалу участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы. Предварительно, именно они были ликвидированы", — говорится в сообщении.

Магомед Омаров

В сети так же распространяется фото, на котором видно, как двое мужчин, один в один похожи на Османа и Адиля, совершают стрельбу.

UPD: Позже появилась информация, что среди нападавших также был племянник Омарова. Все трое были ликвидированы полицией.

В сети появилась информация о том, что сын Омарова Осман во время нападения записывал видео, на котором показал дверь синагоги с номерами аятов Корана. Само видео он скинул в соседский чат. Осман занимался строительным бизнесом в Махачкале, владел кафе "Лимонад" в Изербаше и имел связи с Турцией.

По предварительным данным, погибли 9 человек, 7 из них полицейские, еще 23 ранены после нападений в Дагестане.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером в Махачкале были задержаны двое мужчин на местном пляже, которые могут быть связаны с нападающими. В местных пабликах появились сообщения, что на Махачкалинском пляже слышали стрельбу.