Збройні напади у Дагестані: у Махачкалі на пляжі жорстко затримали двох чоловіків (відео)

Зібрали для вас жахливі кадри з місця подій

Увечері у Махачкалі (Дагестан, Росія) затримали двох чоловіків на місцевому пляжі, які можуть мати зв’язок з нападниками. Раніше повідомлялось, що невідомі напали на два православних храми, синагогу та пост ДПС у Махачкалі та Дербенті.

У місцевих пабліках з’явились повідомлення, що на махачкалінському пляжі чули стрілянину. Пізніше опублікували відео, на яких двох чоловіків скрутили та виводять з пляжу.

Поліцейські об’являли план перехоплення. Місцевих просили не виходити на вулицю, дороги перекрили.

Перестрілка між правоохоронцями та нападниками у районі синагоги продовжується попри затримання на пляжі. Двох нападників ліквідували.

Через стрілянину у Махачкалі було відкрито кримінальну справу. Напад класифікують як теракт.

Стрілянина продовжується і в Дербенті. Характерні звуки чутно і на вулиці Тагі-Заде. У Дербенті повідомляють про двох ліквідованих. На поширених відео можна побачити, що нападникам стріляли у голову.

Раніше повідомлялось, що у Дербенті вбили православного священника, силовика та відвідувача синагоги. Нападники нібито втекли на білому авто.

"Телеграф" повідомляв, що у квітні в Дагестані затримали чеченського генерала. Він водив авто у нетверезому вигляді. Проте чеченський спецназ зміг його відбити.