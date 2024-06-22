Підірвав себе в парку Одеси: у поліції розповіли подробиці інциденту (фото)

Причину смерті ще встановлюють

У суботу, 22 червня, в Одесі у парку на Кримському бульварі чоловік підірвав себе. Він ліг на саморобну гранату.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що постраждалому було 43 роки.

У міських чатах о 09:00 почали з'являтись перші повідомлення кривавої трагедії.

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