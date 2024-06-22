Підірвав себе в парку Одеси: у поліції розповіли подробиці інциденту (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Причину смерті ще встановлюють
У суботу, 22 червня, в Одесі у парку на Кримському бульварі чоловік підірвав себе. Він ліг на саморобну гранату.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що постраждалому було 43 роки.
У міських чатах о 09:00 почали з'являтись перші повідомлення кривавої трагедії.
Повну версію новини та подробиці події читайте за посиланням.