Рус

Підірвав себе в парку Одеси: у поліції розповіли подробиці інциденту (фото)

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Поліція Новина оновлена 22 червня 2024, 11:04
Поліція. Фото Колаж "Телеграфу"

Причину смерті ще встановлюють

У суботу, 22 червня, в Одесі у парку на Кримському бульварі чоловік підірвав себе. Він ліг на саморобну гранату.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що постраждалому було 43 роки.

У міських чатах о 09:00 почали з'являтись перші повідомлення кривавої трагедії.

Повну версію новини та подробиці події читайте за посиланням.

Теги:
#Одеса #Граната #Підірвав #Чоловік