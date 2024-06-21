У Норвегії зарізали українця на інвалідному візку: що кажуть в поліції

Обвинувачений і загиблий були сусідами

Минулими вихідними у муніципалітеті Кармьой на південному заході Норвегії вбили біженця з України. Підозрюваного взяли під варту.

Про це повідомляє газета Dagbladet. Зазначається, що інцидент стався ввечері 14 червня в районі Кармьоя, де розташоване муніципальне житло. Чоловіка з України, який частково пересувався на інвалідному візку, зарізали ножем.

На місці події поліцією було заарештовано норвежця, якому більш як 20 років. Йому висунули звинувачення у вбивстві, і наразі він перебуває під вартою, але наразі не бажає давати пояснення.

Прокурорка Сірі Енн Фліндалл заявила, що обвинувачений і загиблий були сусідами. Вони жили в районі Кармьоя, де розташоване муніципальне житло – туди почали поселяти людей, які потребують додаткового догляду або лікуються від наркозалежності.

Своєю чергою адвокат затриманого норвежця Сігурд Рьоннінген стверджує, що вбитий неодноразово погрожував його підзахисному, зокрема й розправою, та вимагає розслідування цього факту.

У поліції Норвегії наразі відмовляються коментувати обставини справи.

Варто зазначити, що це не перший випадок вбивства чи нападу на українських біженців. 10 лютого в Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста з Києва Володимира Єрмакова. Також під час нападу постраждав його друг Артем Козаченко. Згодом він помер у лікарні.

Вже у березні 2024 року на заході Німеччини у невеликому містечку Хоккенхайм сталося резонансне вбивство 27-річної українки. Тоді було затримано двох підозрюваних.

Також нещодавно мережу сколихнув трагічний випадок з 9-річною дівчинкою. Спочатку вона зникла. Потім її тіло знайшли в лісі, а пізніше в поліції Німеччини заявили, що її вбили. Також стало відомо, хто вбивця. Основний підозрюваний у вбивстві 9-річної українки Валерії в німецькому Дебельні ― уродженець Молдови Андрій ― втік. Його не можуть знайти на території Німеччини та Чехії.

Окрім цього, "Телеграф" розповідав, що у Франкфурті-на-Майні була поранена 41-річна українка.