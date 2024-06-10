Туші свиней з чумою знайшли біля річки у Чернівцях: що відомо (фото)

На них було відсутнє будь-яке маркування

У Чернівцях, на острівці річки Прут, було виявлено туші свиней, заражених африканською чумою. Справу вже розслідують правоохоронці та фахівці Держпродспоживслужби.

Попередньо відомо, що маркування на них не було. Про це пише медіаагенство "АСС".

Зазначається, що знахідку виявили у неділю, 9 червня. Журналістам повідомили, що до працівників поліції надійшло повідомлення, що в річищі Прута були виявлені туші свиней.

Річка Прут, яка проходить через Чернівці, на мапі

За попередніми даними, невідомі перенесли на острівець у річці 12 частин туш дорослих свиней та двомісячне порося, розповіла агенству Анжела Косован, перша заступниця начальника ГУ Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Вона переконана, що це дійсно справа рук людей, адже водою винести туші на острівець не могло. Проте маркування на тушах не було.

Туші свиней, які знайшли

Зараз тривають слідчі дії. Зокрема, відомо, що спеціалісти Регіональної державна лабораторія в Івано-Франківську вранці 10 червня повідомили, що у всіх зразках лабораторно підтвердилась африканська чума свиней. Зазначається, що залишки туш фахівці знищили та провели дезінфекцію.

Наразі було заборонено безконтрольний під'їзд транспортних засобів та відвідування території. Також тут оголосять карантинну зону.

Зауважимо, що захворювання не несе ризиків для людини, адже передається від свині до свині.

Довідково. Африканська чума свиней – це небезпечне та невиліковне інфекційне захворювання, яке вражає свиней. Вірус характерний високою смертністю, легкими шляхами передачі та мутацією. Свині, уражені вірусом, мають підвищену температуру тіла, ослабленість, блювання, втрату апетиту, кровотечі з рота, вух чи очей.

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