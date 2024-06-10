Туши свиней с чумой нашли у реки в Черновцах: что известно (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На них отсутствовала какая-либо маркировка
В Черновцах, на островке реки Прут, были обнаружены туши свиней, зараженных африканской чумой. Дело уже расследуют правоохранители и специалисты Госпродпотребслужбы.
Предварительно известно, что маркировки на них не было. Об этом пишет медиаагентство "АСС".
Находку обнаружили в воскресенье, 9 июня. Журналистам сообщили, что сотрудникам полиции поступило сообщение, что в русле Прута были обнаружены туши свиней.
По предварительным данным, неизвестные перенесли на островок в реке 12 частей туш взрослых свиней и двухмесячный поросенок, рассказала агентству Анжела Косован, первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области. Она убеждена, что это действительно дело рук людей, ведь водой вынести туши на островок не могло. Однако маркировки на тушах не было.
Сейчас продолжаются следственные действия. В частности, известно, что специалисты Региональной государственной лаборатории в Ивано-Франковске утром 10 июня сообщили, что во всех образцах лабораторно подтвердилась африканская чума свиней. Отмечается, что остатки туш специалисты уничтожили и провели дезинфекцию.
Был запрещен бесконтрольный подъезд транспортных средств и посещение территории. Также здесь объявят карантинную зону.
Заметим, что заболевание не несет рисков для человека, ведь передается от свиньи к свинье.
Справочно. Африканская чума свиней – это опасное и неизлечимое инфекционное заболевание, поражающее свиней. Вирус характерен высокой смертностью, легкими путями передачи и мутацией. Свиньи, пораженные вирусом, имеют повышенную температуру тела, ослабленность, рвоту, потерю аппетита, кровотечения изо рта, ушей или глаз.
Напомним, "Телеграф" писал, что суд будет рассматривать дело о жестоком обращении с животными жителя Ровенщины, перевозившего оленей. Попался правонарушитель на блокпосте при въезде в Киев.