Туши свиней с чумой нашли у реки в Черновцах: что известно (фото)

На них отсутствовала какая-либо маркировка

В Черновцах, на островке реки Прут, были обнаружены туши свиней, зараженных африканской чумой. Дело уже расследуют правоохранители и специалисты Госпродпотребслужбы.

Предварительно известно, что маркировки на них не было. Об этом пишет медиаагентство "АСС".

Находку обнаружили в воскресенье, 9 июня. Журналистам сообщили, что сотрудникам полиции поступило сообщение, что в русле Прута были обнаружены туши свиней.

Река Прут, проходящая через Черновцы, на карте

По предварительным данным, неизвестные перенесли на островок в реке 12 частей туш взрослых свиней и двухмесячный поросенок, рассказала агентству Анжела Косован, первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области. Она убеждена, что это действительно дело рук людей, ведь водой вынести туши на островок не могло. Однако маркировки на тушах не было.

Нашедшие туши свиней

Сейчас продолжаются следственные действия. В частности, известно, что специалисты Региональной государственной лаборатории в Ивано-Франковске утром 10 июня сообщили, что во всех образцах лабораторно подтвердилась африканская чума свиней. Отмечается, что остатки туш специалисты уничтожили и провели дезинфекцию.

Был запрещен бесконтрольный подъезд транспортных средств и посещение территории. Также здесь объявят карантинную зону.

Заметим, что заболевание не несет рисков для человека, ведь передается от свиньи к свинье.

Справочно. Африканская чума свиней – это опасное и неизлечимое инфекционное заболевание, поражающее свиней. Вирус характерен высокой смертностью, легкими путями передачи и мутацией. Свиньи, пораженные вирусом, имеют повышенную температуру тела, ослабленность, рвоту, потерю аппетита, кровотечения изо рта, ушей или глаз.

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