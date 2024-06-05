Задушив товариша садовим шлангом: під Києвом розслідували зухвале вбивство (фото)

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми

На Київщині чоловік задушив садовим шлангом свого товариша. Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру у вбивстві.

Про це повідомляє поліція Київської області. Тіло вбитого з намотаним шлангом на шиї знайшли сусіди, які побачили його на землі при вході до оселі та викликали поліцію.

Як з'ясувалося, між чоловіками виник конфлікт у будинку. Після чого вони вийшли на подвір'я. Там зловмисник знайшов шланг для подачі води та обмотав ним шию свого 75-річного товариша, після чого задушив його.

Підозрюваним виявився 56-річний сусід загиблого. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, в організмі виявили 2,49 проміле.

"Спеціалісти-криміналісти зафіксували на місці сліди злочину. Оперативники спрямували всі зусилля на пошуки вбивці та вийшли на слід 56-річного фігуранта", — йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали та доправили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, за фактом умисного вбивства повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та звернулись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — зазначають у поліції.

Сусіду померлого повідомили про підозру

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині потяг збив неповнолітню дівчинку. Від отриманих травм вона померла на місці події.