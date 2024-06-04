П’ятеро чеченців побили російську спортсменку у Швейцарії: вони знайшли дивний привід (відео)

Дівчина обіцяє помститися за напад

Росіяни продовжують демонструвати свою справжню особу навіть за межами батьківщини. Натовп чеченців напав на свою ж співвітчизницю у Швейцарії.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними джерела, причиною нападу став зовнішній вигляд спортсменки.

"У Швейцарії п'ятеро чеченців жорстоко побили спортсменку Амінат Ельбукаєву за те, що, на їх погляд, дівчина тренувалася в непристойному вигляді — у шортах. Мовляв, вона займається не жіночим спортом, та й робить це в неналежному вигляді, тільки ось "чоловіки" вчасно забули , Що на змаганнях під шортами у спортсменки зазвичай одягнені легінси. Але це так — дрібниця, судячи з усього", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок нападу у дівчини було переламано ребра та розсічено обличчя. Про те, що травми постраждалої завдали серйозних свідчать кадри, які вона опублікувала.

Дівчина пообіцяла, що зробить усе, що в її силах, щоб усі винні понесли відповідальність. За її словами, на неї підло напали ззаду, скрутили та почали бити ногами.

"Всі п’ять людей відповісте переді мною і в цьому світі, і в іншому. Потім не скаржтеся, труси. Ви, напевно, думаєте зараз, що зробили якийсь мужній вчинок? З цієї нагоди я звернуся до влади", — сказала вона.

Цікаво, що під час нападу дівчині передавали привіт від якогось Касіма. За версією ЗМІ, саме він міг бути замовником нападу.

Під час спроби виїзду зі Швейцарії нападників затримали.

Раніше Телеграф писав про те, що нещодавно чеченський боєць MMA відповів за свою підлу витівку.