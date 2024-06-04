Пятеро чеченцев избили российскую спортсменку в Швейцарии: они нашли странный повод (видео)

Девушка обещает отомстить за нападение

Россияне продолжают демонстрировать свое истинное лицо даже за пределами родины. Толпа чеченцев напала на свою же соотечественницу в Швейцарии.

Об этом сообщают российские СМИ. По данным источника, причиной для нападения стал внешний вид спортсменки.

"В Швейцарии пятеро чеченцев жестоко избили спортсменку Аминат Эльбукаеву за то, что, на их взгляд, девушка тренировалась в непристойном виде — в шортах. Мол она занимается не женским спортом, да и делает это в неподобающем виде, только вот "мужчины" вовремя забыли, что на соревнованиях под шортами у спортсменки обычно надеты леггинсы. Но это так — пустяк, судя по всему", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения у девушки были переломаны ребра и рассечено лицо. О том, что травмы пострадавшей нанесли серьезные, свидетельствуют кадры, которые она опубликовала.

Девушка пообещала, что сделает все, что в ее силах, чтобы все виновные понесли ответственность. По ее словам, на нее подло напали сзади, скрутили и начали избивать ногами.

"Все пять человек ответите передо мною и в этом мире, и в другом. Потом не жалуйтесь, трусы. Вы, наверное, думаете сейчас, что совершили какой-то мужественный поступок? По этому случаю я обращусь к властям", — сказала она.

Интересно, что во время нападения девушке передавали привет от некоего Касима. По версии СМИ, именно он мог быть заказчиком нападения.

При попытке выезда из Швейцарии нападавших задержали.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно чеченский боец MMA ответил за свою подлую выходку.