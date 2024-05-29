У Києві чоловік за допомогою популярної комп'ютерної гри підшукував дітей для сексуальних злочинів

На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою

До поліції із заявою про злочин звернувся батько малолітнього хлопчика, який виявив у телефоні свого сина фотографії порнографічного характеру. Знімки дитині надіслав невідомий через месенджер.

Як виявилося, мешканець Києва "втирався" у довіру до дітей під час гри у популярну онлайн-гра. Чоловік у такий спосіб підшукував малолітніх для вчинення сексуальних злочинів. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, 28-річний киянин регулярно грав у відому онлайн-гру, яка є дуже популярною розвагою серед дітей. У віртуальному просторі зловмисник намагався завести знайомство з дітьми та таким чином реалізувати свої злочинні наміри.

Під час онлайн-ігри злочинцеві вдалося завести бесіду з 8-річним хлопчиком — він представився однолітком малолітнього та упродовж тривалого спілкування вів з ним розпусні бесіди, надсилав фото порнографічного змісту та вмовив потерпілого зробити аналогічні світлини для нього.

На сполох забив батько неповнолітнього, який виявив у телефоні сина відверті знімки, отримані дитиною від невідомого в месенджері.

У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу збоченця та затримали його. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У рамках досудового розслідування поліцейські перевірятимуть порушника на причетність до інших можливих фактів протиправної діяльності.

Зловмисника взяли під варту

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві п’яний дідусь переверну коляску з онуком. Немовля віднесли до травматологічного відділення, де йому надали допомогу медики. Також наголошується, що на місце події приїхала поліція та склала протокол на нетверезого чоловіка.