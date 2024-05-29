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У Києві чоловік за допомогою популярної комп'ютерної гри підшукував дітей для сексуальних злочинів

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Зловмисника затримали Новина оновлена 29 травня 2024, 12:00
Зловмисника затримали. Фото Колаж "Телеграфу"

На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою

До поліції із заявою про злочин звернувся батько малолітнього хлопчика, який виявив у телефоні свого сина фотографії порнографічного характеру. Знімки дитині надіслав невідомий через месенджер.

Як виявилося, мешканець Києва "втирався" у довіру до дітей під час гри у популярну онлайн-гра. Чоловік у такий спосіб підшукував малолітніх для вчинення сексуальних злочинів. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, 28-річний киянин регулярно грав у відому онлайн-гру, яка є дуже популярною розвагою серед дітей. У віртуальному просторі зловмисник намагався завести знайомство з дітьми та таким чином реалізувати свої злочинні наміри.

Під час онлайн-ігри злочинцеві вдалося завести бесіду з 8-річним хлопчиком — він представився однолітком малолітнього та упродовж тривалого спілкування вів з ним розпусні бесіди, надсилав фото порнографічного змісту та вмовив потерпілого зробити аналогічні світлини для нього.

На сполох забив батько неповнолітнього, який виявив у телефоні сина відверті знімки, отримані дитиною від невідомого в месенджері.

У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу збоченця та затримали його. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У рамках досудового розслідування поліцейські перевірятимуть порушника на причетність до інших можливих фактів протиправної діяльності.

Зловмисника взяли під варту

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві п’яний дідусь переверну коляску з онуком. Немовля віднесли до травматологічного відділення, де йому надали допомогу медики. Також наголошується, що на місце події приїхала поліція та склала протокол на нетверезого чоловіка.

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