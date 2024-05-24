Одеситка сходила в туалет на меморіал загиблим захисникам і підтерлась прапорами (відео 18+)

Поведінка жінки обурює

У п’ятницю, 24 травня 2024 року, в самому центрі Одеси стався ганебний випадок — невідома жінка осквернила меморіал, присвячений загиблим українським військовим, встановлений на місці, де колись був пам'ятник імператорки Катерини II. Вона сходила в туалет і виривала прапорці з землі, щоб підтертись.

Її навіть не зупинило, що на кожному прапорці було написано ім’я полеглого захисника. Відео оприлюднив Telegram-канал GANUL.

На відеоролику видно, що жінка ходить в туалет у публічному місці, поруч проїжджають автомобілі. Мало того, поряд з нею стоїть чоловік, з яким вона розмовляє. Проте це не заважає їй продовжувати свою справу і підтиратись, вириваючи прапорці з іменами військових.

Українців розлютила неповага до пам’яті загиблих героїв. Користувачі писали багато коментарів на адресу цієї жінки:

"Це наркоша якась";

"Тварина";

"Як таких Земля носе".

Були коментарі також на адресу її співрозмовника. Деякі користувачі питали, чому автор відео нічого не зробив.

Жінка в центрі Одеси осквернила меморіал українських загиблих військових

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі осквернили український стяг. Йдеться про прапор, який знаходився навпроти міської ради. Тоді ж постраждала Алея пошани загиблих військових.

Також ми писали про крадіжку квітів з могили захисника. Це сталось у Рівненській області. Жінка вирішила подарувати їх своїй невістці на день народження. Її судили.