Історія в Казахстані нічому не навчила: у Москві депутат від партії Путіна бив дружину, вона померла

Він сердився, що дружина майже не займається роботою по дому через зламану руку, і накинувся на неї

У Москві померла дружина депутата "Єдиної Росії" (партія влади в РФ; Володимир Путін був її головою у 2012 р. і того ж року був кандидатом від неї на виборах президента РФ — Ред.) Анастасія Дьоміна. Раніше вона звинувачувала свого чоловіка у тому, що він її нібито б'є.

Дьоміна померла 6 травня у віці 42 років. Про це повідомляє "База".

На початку року жінка зламала плече і кілька місяців страждала від болю. Як родичі розповіли поліцейським, останнім часом стан Деміної погіршився: біль посилився, Анастасія приймала багато знеболювальних і скаржилася на панічні атаки. 6 травня жінка ніби заснула, діти вкрили її та пішли гуляти, а коли повернулися, Дьоміна вже не встала. Точні причини смерті має виявити судмедекспертиза.

Наприкінці лютого Дьоміна звинуватила свого чоловіка, депутата від "Єдиної Росії" у Бабушкінському районі Валерія Дьоміна, у побитті. Чоловік, який повернувся з так званої "СВО" додому у відпустку, сердився, що дружина майже не займається роботою по дому через зламану руку, і накинувся на неї, бив і тягав за волосся. Удари чоловіка лише посилили травму плеча. При цьому сам Дьомін останнім часом проводив із коханкою, з якою вже познайомив дітей.

У виданні зазначається, що після побиття Анастасія написала заяву в поліцію. Проте за порадою колег з "Єдиної Росії" (Дьоміна – депутат Ради муніципальних депутатів округу Ростокіно) пізніше жінка забрала заяву.

Нагадаємо, в Астані продовжується судовий процес над високопоставленим чиновником Казахстану Куандиком Бішимбаєвим. Ексміністр економіки руками й ногами забив кохану Салтанат Нукенову до смерті. Потім замість "швидкої" подзвонив ворожці. Салтанат померла від закритої черепно-мозкової травми. У неї був зламаний ніс, на голові були виявлені синці та пошкодження. В суді Бішимбаєв пояснює, що дівчина "його спровокувала" та у п'яному стані "впала і вдарилась головою об унітаз та підлогу".

Раніше "Телеграф" писав, що обвинувачений у вбивстві дружини колишній міністр економіки Казахстану Куандик Бішимбаєв виступив у суді з останнім словом. Він наголосив, що в день загибелі Салтанат він "образив усе найкраще, що є в ньому, що є в кожному з людей", а його дії стали причиною смерті коханої людини, причиною горя для її батьків, її родини та друзів. Наступне засідання відбудеться 10 травня о 10.00. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, такі процедури – відбір питань присяжних та винесення вироку.