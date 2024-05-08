История в Казахстане ничему не научила: в Москве депутат от партии Путина избивал жену, она умерла

Он сердился, что жена почти не занимается работой по дому из-за сломанной руки, и набросился на нее

В Москве умерла супруга депутата "Единой России" (партия власти в РФ; Владимир Путин был ее председателем в 2012 г. и в том же году был кандидатом от нее на выборах президента РФ — Ред.) Анастасия Демина. Раньше она обвиняла своего мужа в том, что он ее якобы избивает.

Демина скончалась 6 мая в возрасте 42 лет. Об этом сообщает "База".

В начале года женщина сломала плечо и несколько месяцев страдала от боли. Как родственники рассказали полицейским, в последнее время состояние Деминой ухудшилось: боль усилилась, Анастасия принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки. 6 мая женщина будто уснула, дети укрыли ее и пошли гулять, а когда вернулись, Демина уже не встала. Точные причины смерти должны выявить судмедэкспертиза.

В конце февраля Демина обвинила своего мужа, депутата от "Единой России" в Бабушкинском районе Валерия Демина, в избиении. Мужчина, вернувшийся из так называемой "СВО" домой в отпуск, сердился, что жена почти не занимается работой по дому из-за сломанной руки, и набросился на нее, избивал и таскал за волосы. Ушибы мужчины лишь усилили травму плеча. При этом сам Демин в последнее время проводил с любовницей, с которой уже познакомил детей.

В издании отмечается, что после избиения Анастасия написала заявление в полицию. Однако по совету коллег из "Единой России" (Демина – депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино) позже женщина забрала заявление.

Напомним, в Астане продолжается судебный процесс над высокопоставленным чиновником Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Эксминистр экономики руками и ногами забил возлюбленную Салтанат Нукенову до погибели. Затем вместо "скорой" позвонил гадалке. Салтанат скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. У нее был сломан нос, на голове были обнаружены кровоподтеки и повреждения. В суде Бишимбаев объясняет, что девушка "его спровоцировала" и в пьяном виде "упала и ударилась головой об унитаз и пол".

Ранее "Телеграф" писал, что обвиняемый в убийстве супруги бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев выступил в суде с последним словом. Он подчеркнул, что в день гибели Салтанат он "оскорбил все лучшее, что есть в нем, что есть в каждом из людей", а его действия стали причиной смерти любимого человека, причиной горя для его родителей, его семьи и друзей. Следующее заседание состоится 10 мая в 10:00. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, такие процедуры – отбор вопросов присяжных и вынесение приговора.