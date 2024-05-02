"Вали у свою Україну": у Польщі напали на білоруску, яка говорила російською (відео)

Ксенофобами вже займається поліція, їм загрожує реальний термін ув’язнення.

У Польщі місцева мешканка зі своїм супутником накинулася на 22-річну дівчину з Білорусі. Вона тягала її за волосся і вимагала, щоб та негайно поїхала з Польщі.

Відео конфлікту публікують у Telegram-каналах. Поліція вже розпочала розслідування.

Конфлікт стався у Варшаві 30 квітня, а його причиною було те, що білоруска розмовляла з подругою російською мовою. Місцева мешканка плюнула іноземці в обличчя та зажадала, щоб та "валила у свою Україну". Після цих слів полька хотіла піти, але білоруска у відповідь на образи вдарила її ногою, в результаті чого почалася бійка.

Полька схопила дівчину за волосся, а її супутник, теж поляк, ударив іноземку по голові кілька разів. Постраждала намагалася знімати відео і на кадрах видно, як її тримають за волосся, а чоловік спробував забрати телефон. Також на відео можна помітити ще одну дівчину, яка брала участь у конфлікті та тримала за волосся громадянку Білорусі, але подробиць про неї немає.

Інцидент вдалося припинити за кілька хвилин після того, як втрутилися правоохоронці. Поліція Варшави розпочала розслідування за фактом нападу на іноземку, яка отримала травму голови. Ксенофобам загрожує до трьох років позбавлення волі.

За словами постраждалої, нападники, ймовірно, були у стані алкогольного сп’яніння. Сама іноземка мешкає у Польщі вже 6 років і до цього не стикалася з подібними ситуаціями.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Німеччині напали на підлітка з України. 15-річний українець зазнав травм голови.