"Вали в свою Украину": в Польше напали на белоруску, которая говорила на русском (видео)

Ксенофобами уже занимается полиция, им грозит реальный тюремный срок

В Польше местная жительница со своим спутником накинулась на 22-летнюю девушку из Беларуси. Она таскала ее за волосы и требовала, чтобы та немедленно уехала из Польши.

Видео конфликта публикуют в Telegram-каналах. Полиция уже начала расследование.

Конфликт произошел в Варшаве 30 апреля, а его причиной стало то, что белоруска разговаривала с подругой на русском языке. Местная жительница плюнула иностранке в лицо и потребовала, чтобы та "валила в свою Украину". После этих слов полька хотела удалиться, но белоруска в ответ на оскорбления ударила нападавшую ногой, в результате чего завязалась драка.

Полька схватила девушку за волосы, а ее спутник, тоже поляк, ударил иностранку по голове несколько раз. Пострадавшая пыталась снимать видео и на кадрах видно, как ее держат за волосы, а мужчина попытался забрать телефон. Также на видео можно заметить еще одну девушку, которая участвовала в конфликте и держала за волосы гражданку Беларуси, но подробностей о ней нет.

Инцидент удалось прекратить через несколько минут после того, как вмешались правоохранители. Полиция Варшавы начала расследование по факту нападения на иностранку, которая получила травму головы. Ксенофобам грозит до трех лет лишения свободы.

По словам пострадавшей, нападавшие, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения. Сама иностранка живет в Польше уже 6 лет и до этого не сталкивалась с подобными ситуациями.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии напали на подростка из Украины. 15-летний украинец получил травмы головы.