Посперечалися через Україну: росіянин залив колезі монтажну піну в горло та задній прохід

У мережі не вірять, що зловмисник зазнає справедливого покарання

У Москві в одному з офісів меблевої фірми на Таганській площі суперечка про війну в Україні закінчилася смертю. Різнороб побив товариша та залив йому всередину монтажну піну.

Про це повідомляють росЗМІ. Потерпілий загинув, а поліція порушила кримінальну справу за статтею "Вбивство".

Усю ніч 9 квітня двоє чоловіків пили алкоголь у підвалі меблевої фірми. Під ранок розмова зайшла про війну в Україні й між чоловіками почалася суперечка, яка переросла у бійку. У результаті 41-річний різнороб схопив монтажну піну і залив нею горло та задній прохід свого 30-річного опонента на ім’я Микита. Чоловік помер на місці, а коли труп виявили, то одразу викликали на місце екстрені служби.

Правоохоронці затримали підозрюваного. За даними Telegram-каналу SHOT, ним виявився Олександр Смирнов — мешканець Москви, як і загиблий. Він має 155 тисяч рублів боргу за кредитами, але при цьому офіційного місця роботи у нього немає. Одружений, виховує трьох дітей. За словами дружини, останніми місяцями Олександр багато пив і навіть бив її, але іноді.

Напередодні застілля він зателефонував дружині та повідомив, що вип’є пива та приїде додому, але так і не повернувся. А вранці 9 квітня зателефонував повідомити, що вбив людину і тепер "поїде надовго". Жінка йому не повірила і подумала, що той марить під дією алкоголю.

Загиблий 30-річний москвич

Поліція порушила кримінальну справу за статтею "Вбивство". Але подальший розвиток подій залежатиме від того, чи підтримує він війну Путіна, чи ні, вважає письменник Андрій Плахонін.

"Виправдають його чи посадять залежить від того, прихильник чи противник "СВО" переміг. Наприклад, вбивцю поета Лева Рубінштейна сьогодні в московському суді відпустили (дали півтора року умовно). — Той у неблагонадійних за життя ходив", — написав він.

У мережі вчинок чоловіка не зрозуміли та засудили. Дехто вважає, що "Росія сходить з розуму", а інші взагалі зажадали заборонити монтажну піну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що п’яний солдат РФ убив мирних громадян у Запорізькій області. Крім того, він поглумився над жінкою.