Поспорили из-за Украины: россиянин залил коллеге монтажную пену в горло и в задний проход

В сети не верят, что злоумышленник понесет справедливое наказание

В Москве в одном из офисов мебельной фирмы на Таганской площади спор о войне в Украине закончился смертью. Разнорабочий избил товарища и залил ему внутрь монтажную пену.

Об этом сообщают росСМИ. Пострадавший погиб, а полиция открыла уголовное дело по статье "Убийство".

Всю ночь 9 апреля двое мужчин пили алкоголь в подвале мебельной фирмы. Под утро разговор зашел о войне в Украине и между мужчинами начался спор, который перерос в драку. В итоге 41-летний разнорабочий схватил монтажную пену и залил ею горло и задний проход своего 30-летнего оппонента по имени Никита. Мужчина скончался на месте, а когда труп обнаружили, то сразу вызвали на место экстренные службы.

Правоохранители задержали подозреваемого. По данным Telegram-канала SHOT, им оказался Александр Смирнов — житель Москвы, как и погибший. У него есть 155 тысяч рублей долга по кредитам, но при этом официального места работы у него нет. Женат, воспитывает троих детей. По словам жены, в последние месяцы Александр много пил и даже бил ее, но иногда.

Накануне застолья он позвонил жене и сообщил, что выпьет пива и приедет домой, но так и не вернулся. А утром 9 апреля позвонил сообщить, что убил человека и теперь "уедет надолго". Женщина ему не поверила и подумала, что тот бредит под действием алкоголя.

Погибший 30-летний москвич

Полиция завела уголовное дело по статье "Убийство". Но дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, поддерживает он войну Путина или нет, считает писатель Андрей Плахонин.

"Оправдают его или посадят зависит от того, сторонник или противник "СВО" победил. Например, убийцу поэта Льва Рубинштейна сегодня в московском суде отпустили (дали полтора года условно). — Тот в неблагонадежных при жизни ходил", — написал он.

В сети поступок мужчины не поняли и осудили. Некоторые считают, что "Россия сходит сума", а другие и вовсе потребовали запретить монтажную пену.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пьяный солдат РФ убил мирных граждан в Запорожской области. Кроме того, он надругался над женщиной.