ДТП в Днепре: водитель выжил в аварии, чтобы через несколько минут трагически погибнуть (фото)

Мужчине было 45 лет

В Днепре, 3 апреля, произошло смертельное ДТП. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в забор железнодорожного моста по ул. Бориса Кротова.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный". Отмечается, что водитель выжил в аварии, однако через несколько минут погиб по другим причинам.

"Сегодня, 3 апреля, на улице Бориса Кротова водитель авто Kia врезался в ограждение моста через железнодорожный путь. После удара мужчина вышел из машины, чтобы осмотреть повреждение, но, опираясь на поврежденный в результате аварии забор, сорвался вниз", — говорится в сообщении.

Из-за падения с 7-метровой высоты мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Медикам оставалось только констатировать смерть мужчины. Все обстоятельства аварии устанавливает следователь по ДТП.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Подольском районе Киева произошло серьезное ДТП с участием пешехода и двух легковых автомобилей. Mitsubishi сбил девушку и она приземлилась на другой автомобиль.