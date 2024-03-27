Під Києвом під час пожежі загинула малолітня дитина: подробиці (фото)

Обставини трагедії належить встановити фахівцям

У ніч проти середи, 27 березня, у селі Гоголів Київської області сталася страшна трагедія — внаслідок пожежі загинули молода жінка та її 7-річний син. Ще двох членів сім’ї було госпіталізовано.

На місці працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Детальніше про те, що сталося, розповіли у прес-службі Поліції Київської області.

На даний момент відомо, що в селі Гоголів Київської області у приватному будинку раптово почалася пожежа. Рятувальники отримали інформацію про подію близько 03.00.

Прибувши на місце бійці ДСНС оперативно ліквідували загоряння, проте, на жаль, в одній із кімнат було виявлено бездиханні тіла 40-річної жінки та її 7-річного сина.

Причини події розслідуються

Інші члени родини, а саме 13-річна дівчинка та 18-річний хлопець були екстрено госпіталізовані до Броварської лікарні.

За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електропроводки, яке сталося внаслідок її несправності.

Причини та обставини трагедії розслідуються. За цим фактом проводиться всебічна перевірка.

Внаслідок пожежі будинок вигорів практично повністю

Смертельна пожежа сталася у селі Гоголів

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