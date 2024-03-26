Мастурбував рукою дитини, поки вона спить: на Рівненщині суд "суворо" покарав чоловіка

Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді

На Рівненщині чоловік за розбещення неповнолітньої дитини був покарний трирічним випробовувальним терміном. Обвинувачений двічі мастурбував рукою сплячої дитини своєї співмешканки.

Вирок виніс Демидівський районний суд. Зазначається, що вперше чоловік вчинив це ще у травні 2022 року.

Тоді він, скориставшись тим, що дочка його співмешканки спить, зайшов до її кімнати, взяв руку неповнолітньої та нею мастурбував. Уже через рік — у липні 2023 року він повторив свій злочин.

Зазначається, що обвинувачений – уродженець села Чемерин Ківерцівського району Волинської області. Він не одружений, а також раніше судимий не був. У суді визнав свою вину.

Вирок ухвалила суддя Таміла Феха, яка визнала волинянина винним за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього) й призначила йому покарання – три роки іспитового терміну. Також інформацію про обвинуваченого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Зазначається, що рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині правоохоронцям вдалося затримати злочинців, які систематично розбещували двох неповнолітніх дівчаток. Як виявилося, мати дітей знімала все, що відбувається на камеру.