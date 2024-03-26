Мастурбировал рукой ребенка, пока он спит: на Ровенщине суд "строго" наказал мужчину

Решение еще можно обжаловать в апелляционном суде

В Ровенской области мужчина за развращение несовершеннолетнего ребенка был наказан трехлетним испытательным сроком. Обвиняемый дважды мастурбировал рукой спящего ребенка своей сожительницы.

Приговор вынес Демидовский районный суд. Отмечается, что впервые мужчина это сделал еще в мае 2022 года.

Тогда он, воспользовавшись тем, что дочь его сожительницы спит, вошел в ее комнату, взял руку несовершеннолетней и ею мастурбировал. Уже через год – в июле 2023 года он повторил свое преступление.

Отмечается, что обвиняемый – уроженец села Чемерин, Киверцовского района, Волынской области. Он не женат, а также ранее судим не был. В суде признал свою вину.

Приговор вынесла судья Тамила Феха, которая признала волынянина виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или попечительство о нем) и назначила ему наказание – три года испытательного срока. Также информацию об обвиняемом внесут в Единый реестр лиц, осужденных против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области правоохранителям удалось задержать преступников, систематически развращавших двух несовершеннолетних девочек. Как оказалось, мать детей снимала все происходящее на камеру.