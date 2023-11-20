На Київщині мати знімала порно зі своїми доньками: у ролі актора був вітчим (відео)
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Зловмисникам загрожує тривале тюремне покарання
На Київщині правоохоронцям вдалося затримати злочинців, які систематично розбещували двох неповнолітніх дівчаток. Як виявилося, мати дітей знімала все, що відбувається на камеру.
Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області. Недбайлива мати та вітчим дівчаток були затримані. Подружжю повідомили про підозру у зґвалтуванні дитини, а також у створенні та розповсюдженні дитячої порнографії.
Правоохоронці встановили, що жінка знімала на камеру моменти розбещення своїх малолтних дочок 2011 та 2013 років народження. Потім вона розміщувала дані ролики в Інтернеті.
У ході слідства з’ясувалося, що чоловік жінки (вітчим дівчаток) вчинив дії сексуального характеру щодо однієї з падчериць. Свої дії злочинець також знімав на камеру.
На даний момент дівчатка перебувають із біологічним батьком. Подружжю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
За фактом виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого КК України. Її чоловік підозрюється у скоєнні згвалтування щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку.
Їм загрожує тривале ув’язнення. Обставини події належить встановити слідству.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Подільському районі Києва відбулося друге зґвалтування за два дні. У столиці на вулиці Косенка у Подільському районі зґвалтували жінку. Це вже друге зґвалтування за два дні у цьому районі.
Про інцидент у поліцію повідомив чоловік, який проходив повз. Як з’ясувалося, жінка йшла з посиденьок у лісі додому.