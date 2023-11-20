На Київщині мати знімала порно зі своїми доньками: у ролі актора був вітчим (відео)

Зловмисникам загрожує тривале тюремне покарання

На Київщині правоохоронцям вдалося затримати злочинців, які систематично розбещували двох неповнолітніх дівчаток. Як виявилося, мати дітей знімала все, що відбувається на камеру.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області. Недбайлива мати та вітчим дівчаток були затримані. Подружжю повідомили про підозру у зґвалтуванні дитини, а також у створенні та розповсюдженні дитячої порнографії.

Правоохоронці встановили, що жінка знімала на камеру моменти розбещення своїх малолтних дочок 2011 та 2013 років народження. Потім вона розміщувала дані ролики в Інтернеті.

У ході слідства з’ясувалося, що чоловік жінки (вітчим дівчаток) вчинив дії сексуального характеру щодо однієї з падчериць. Свої дії злочинець також знімав на камеру.

На даний момент дівчатка перебувають із біологічним батьком. Подружжю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За фактом виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого КК України. Її чоловік підозрюється у скоєнні згвалтування щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку.

Їм загрожує тривале ув’язнення. Обставини події належить встановити слідству.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Подільському районі Києва відбулося друге зґвалтування за два дні. У столиці на вулиці Косенка у Подільському районі зґвалтували жінку. Це вже друге зґвалтування за два дні у цьому районі.

Про інцидент у поліцію повідомив чоловік, який проходив повз. Як з’ясувалося, жінка йшла з посиденьок у лісі додому.