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Розстрілювали впритул та добивали ножами: ІДІЛ опублікував відео нападу своїх терористів на підмосковний ТРЦ "Крокус"

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Терористи без перепон покинули "Крокус" після теракту Новина оновлена 24 березня 2024, 02:02
Терористи без перепон покинули "Крокус" після теракту. Фото Відкриті джерела

Відео опублікували ресурси, пов'язані з терористами

Терористи з організації "Ісламська держава Іраку та Леванту – Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К) опублікували відео, яке зняли терористи під час нападу на підмосковний ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Відеозапис, судячи з усього, отриманий ними від одного з нападників, який знімав події на налобну камеру.

Відео опублікували ресурси, пов'язані з терористами, зокрема інформаційне агентство "Амак", яке належить до головного підрозділу ІДІЛ. Відео в цій новині опубліковано не буде з міркувань цензури, проте охочі можуть подивитись його за посиланням.

На відео можна побачити сцени розстрілу та добивання поранених росіян у "Крокус Холі" – добивали їх в тому числі ножами. Після цього терористи, судячи з відеозапису, без жодних перепон попрямували на вихід з ТРЦ повз численні трупи.

У п’ятницю, 22 березня, у ТЦ "Crocus City Hall" нібито 5 терористів влаштували стрілянину, у якій станом на 14:00 24 березня загинуло вже 174 особи. Зранку 23 березня повідомили, що поліція РФ зупинила авто зі стрілками з московського "Крокус Сіті", частина з них втекла. Затримано чотирьох громадян Таджикистану, вони нібито намагалися перетнути кордон з Україною.

"Телеграф" проаналізував, що про теракт у Crocus City Hall написали західні ЗМІ. Основна версія — за нападом на концертний зал стоїть "Ісламська держава-Хорасан", відома як ІДІЛ-К. Це філія угруповання, що базується в Афганістані. Але російський диктатор Володимир Путін та його оточення вперто намагаються звинуватити Україну.

Теги:
#Теракт #Росія #Крокус Сіті Хол #ІДІЛ