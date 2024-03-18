Усі 7 місяців життя провів у комі: гінеколога на Хмельниччині звинуватили у смерті немовляти

Досудове розслідування було розпочато ще минулого року, але тепер у цій історії ще один сумний поворот

У Волочиську Хмельницької області у понеділок, 18 березня, помер новонароджений хлопчик, який впав у кому одразу після народження. Акушеру-гінекологу, що приймав пологи, вручили підозру за частинами 1 та 2 статті 140 Кримінального кодексу України.

Лікаря звинувачують у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. Його усунули від роботи, про що Хмельницька обласна прокуратура повідомляє на своєму офіційному сайті.

Інцидент трапився ще у липні минулого року. Мати дитини завчасно готувалася до пологів, сама обрала лікарню та лікаря. Вона вважала, що її дитина має з’явитися на світ у багатопрофільній лікарні Волочиська. Приймати пологи вона довірила Наталії Безух, тоді завідувачці гінекологічного відділення, інформує Vsim.Ua.

Вагітність проходила легко, але пологи виявилися складними. Жінка розуміла, що не може народити сама, і просила зробити кесарів розтин. Лікарі відмовилися.

Породілля говорила, що вони грубо з нею поводилися і навіть тиснули на живіт, щоб "видавити" дитину. Цей прийом заборонено в Україні та в усьому світі. Він небезпечний для життя матері та дитини.

У результаті у дитини після пологів діагностували багато патологій. Серед них крововилив, асфіксія та ураження центральної нервової системи. Хлопчик одразу впав у кому, в якій був до дня смерті 18 березня.

Зазначимо, що видавлювання дитини на чотири руки називається метод Крістеллера. Лікарі давили через черевну стінку на дно матки. Такий спосіб раніше використовували за слабкої родової діяльності, щоб прискорити процес пологів. Але потім з’ясувалося, що такі дії завдають шкоди для плода та породіллі. Сьогодні цей метод заборонено.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині після допомоги лікарів загинула пенсіонерка. Жінка постраждала у ДТП, її не змогли врятувати.