"ВАЗики" зімʼяло: на трасі "Бориспіль-Запоріжжя" сталась ДТП із жертвами (фото)

Загинув водій однієї з автівок

У Черкаській області у суботу, 16 березня, сталась ДТП за участю двох автівок. Унаслідок зіткнення одна людина загинула та ще пʼятеро постраждали.

Про це інформує Головне управління Національної поліції у Черкаській області. Зазначається, що аварі сталась близько 12 години на автодорозі "Бориспіль-Запоріжжя" неподалік села Нова Дмитрівка, Золотоніського району.

"На автодорозі зіткнулися дві "ВАЗівки". Унаслідок ДТП людей затисло в понівеченому авто. Постраждалих в аварії доставили до лікарні. Один з водіїв загинув", — йдеться у повідомленні.

Попередньою причиною аварії, за даними правоохоронців стало те, що водій автомобіля ВАЗ-2109 не надав перевагу в русі автомобілю Ваз-2111.

Як наслідок, автівки зіткнулись і загинув 65-річний чоловік, водій ВАЗ-2109. Ще п'ятьох учасників ДТП із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та наразі встановлюють повні обставини автопригоди.

Раніше "Телеграф" писав, що у пʼятницю, 15 березня, жахлива ДТП паралізувала Дніпро. Місто застигло у довжелезних заторах.