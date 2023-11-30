У Києві з багатоповерхівки випав чоловік: очевидцями стали перехожі

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству

У четвер, 30 листопада, у Печерському районі Києва молодий чоловік упав із висоти. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм людина померла на місці події.

Про це повідомив київський телеграм-канал "Київ INFO". Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

Відомо, що трагічний інцидент стався на вулиці Євгена Коновальця, 36-б, що у Печерському районі Києва. Тут розташовується 25-поверховий житловий будинок, проте з якого поверху і за яких обставин чоловік упав з висоти — невідомо.

Перехожа, яка помітила чоловіка, що лежав на тротуарі, повідомила: "Я проходила повз, чоловік уже лежав непритомний, я підійшла ближче, а в нього кров з голови…"

На місце викликали швидку, проте медики лише констатували смерть чоловіка. За словами конс’єржа дома, вона почула гучний звук і вийшла надвір, де побачила на асфальті чоловіка без ознак життя. "Як ми зрозуміли, він викинувся з вікна", — зазначили очевидці.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Місце трагедії

Як раніше повідомляв "Телеграф", у столиці почастішали випадки падіння людей з висоти. Так, на початку листопада в Солом’янському районі Києва сталася трагедія — з відкритого балкона, розташованого на восьмому поверсі, випала молода людина. Він, на жаль, загинув.

А буквально днями стало відомо про те, що у Шевченківському районі столиці з вікна багатоповерхівки випав молодий хлопець. Від отриманих травм він помер на місці події.