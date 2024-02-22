У Києві з вікна багатоповерхівки випала жінка: подробиці трагедії (відео)

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству

У четвер, 22 лютого, у Дарницькому районі Києва жінка впала з висоти. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм вона померла на місці події.

Про це повідомили у столичному Телеграм-каналі "Реальний Київ". Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

Наразі відомо, що трагічний інцидент стався на вулиці Анна Ахматової, 6, що у Дарницькому районі Києва. Тут із вікна квартири, ймовірно розташованої на п’ятнадцятому поверсі, випала жінка.

На місце події викликали швидку та правоохоронців, проте медики лише констатували смерть жінки. За попередніми даними, загибла проживала у цьому ж будинку.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Трагедія сталася на вулиці Ганна Ахматової, 6

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Святошинському районі Києва молода жінка випала із квартири на шостому поверсі. Очевидці викликали "швидку", проте від отриманих травм вона померла на місці події.