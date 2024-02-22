В Киеве из окна многоэтажки выпала женщина: подробности трагедии (видео)

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию

В четверг, 22 февраля, в Дарницком районе Киева женщина упала с высоты. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщили в столичном Телеграмм-канале "Реальный Киев". Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

Известно, что трагический инцидент произошел по улице Анна Ахматовой, 6, что в Дарницком районе Киева. Здесь из окна квартиры, предположительно расположенной на пятнадцатом этаже, выпала женщина.

На место происшествия вызвали скорую и правоохранителей, однако медики лишь констатировали смерть женщины. По предварительным данным, погибшая проживала в этом доме.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Трагедия произошла по улице Анна Ахматовой, 6

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Святошинском районе Киева молодая женщина выпала из квартиры на шестом этаже. Очевидцы вызвали "скорую", однако от полученных травм она скончалась на месте происшествия.