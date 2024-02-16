В Тернополі знайшли тіло пенсіонерки у валізі (фото 18+)

Загиблій приблизно 60-70 років

На Тернопільщині у п’ятницю, 16 лютого в парку дві дівчинки знайшли валізу з трупом жінки всередині. Діти на моторошну знахідку натрапили увечері неподалік ставу в парку.

Про це йдеться на порталі ZAXID.NET. Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета підтвердив інформацію журналістам.

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Валізу відкрили, всередині перебувало тіло жінки", – розповів Сергій Крета

Він додав, що попередньо, загиблій на вигляд приблизно 60-70 років. Через те що вона була дуже сильно худа комусь вдалося помістити її тіло у валізу.

Валіза з трупом

Слідчі зазначають, що сталося це в центрі Тернополя у парку "Сопільче" поблизу ставка. На місце одразу викликали поліцейських та судово-медичних експертів.

Загибла жінка

Загибла пенсіонерка

В поліції зауважили, що тіло не розчленоване. Причина смерті встановлюється, адже, на перший погляд, ознак насильницьких дій не видно.

Тіло жінки у валізі

Попередньо правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство). Поліцейські проводять оперативні розшуки, щоб встановити причетних до цього злочину.

Раніше "Телеграф" писав, що поліція затримала членів "сімейної" банди, які готували замах на депутата.